Госдеп изучает возможность введения санкций против Евтушенкова

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Госдепартамент США изучает возможность введения санкций против основного акционера и председателя совета директоров АФК "Система" Владимира Евтушенкова, следует из письма, опубликованного американским конгрессменом Илеаной Рос-Лейтинен.

Введение санкций рассматривается в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Рос-Лейтинен направила обращение госсекретарю Майку Помпео и министру финансов Стивену Мнучину с просьбой изучить возможность включения Евтушенкова в санкционный список из-за его деятельности в Крыму, ответ госдепа она опубликовала в Twitter.

"Мы внимательно работаем над тем, чтобы выявить все транзакции, предприятия и физических лиц, которые соответствуют критериям CAATSA… Согласно вашему запросу, мы изучим информацию, которую вы предоставили о Владимире Евтушенкове, чтобы определить, подпадает ли он под законные требования для ввода санкций в рамках CAATSA или закона о коррупции за рубежом", — отмечается в письме за подписью помощника госсекретаря в области законодательства Мэри Уотерс.

В июне сообщалось, что конгрессмены Илеана Рос-Лейтинен и Марк Уокер обратились к министру финансов и госсекретарю с предложением рассмотреть возможность введения санкций против Евтушенкова, "Системы" и МТС. Они пояснили, что эти компании якобы участвуют в инвестициях в Крыму, в том числе строят медицинские объекты. Официальный представитель АФК "Система" Сергей Копытов сообщал, что компания не ведет инвестиционной деятельности в Крыму и Севастополе и не получала в связи с этим запросов из США.