Саудовская Аравия перевозит своих пациентов из Канады

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими заявил, что Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех своих пациентов в больницы других стран, сообщает агентство печати Саудовской Аравии.
"Представитель минздрава Саудовской Аравии в США и Канаде прекратил все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех саудовских пациентов из канадских больниц в другие больницы за пределами Канады согласно указаниям руководства", — говорится в сообщении.
Аль-Тамими заявил, что министерство стремится обеспечить безопасность саудовских граждан, лечащихся в Канаде, и завершить их лечение в других местах.
В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.
Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.