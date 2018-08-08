Саудовская Аравия перевозит своих пациентов из Канады

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Представитель министерства здравоохранения Саудовской Аравии в США и Канаде Фахд бин Ибрахим Аль-Тамими заявил, что Эр-Рияд прекращает все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех своих пациентов в больницы других стран, сообщает агентство печати Саудовской Аравии.

"Представитель минздрава Саудовской Аравии в США и Канаде прекратил все медицинские программы в Канаде и занимается перевозкой всех саудовских пациентов из канадских больниц в другие больницы за пределами Канады согласно указаниям руководства", — говорится в сообщении.

Аль-Тамими заявил, что министерство стремится обеспечить безопасность саудовских граждан, лечащихся в Канаде, и завершить их лечение в других местах.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Фриланд заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.