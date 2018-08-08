Мадуро верит, что Трамп не допустит подготовки убийств лидеров других стран

МЕХИКО, 8 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро верит, что глава США Дональд Трамп не допустит подготовки убийств лидеров других стран с территории своей страны.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, в субботу во время парада к трибуне, где находился Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

"Я хочу, чтобы правительство США и новое правительство Колумбии представили все связи соучастников нападения, которые живут в штате Флорида, на территории США и территории Колумбии. С верой в добрую волю правительства президента Дональда Трампа, что он не позволит, чтобы с территории США готовились убийства гражданских и военных лидеров таких стран, как Венесуэла", — сказал Мадуро в эфире государственного телевидения.

"Жду скорого ответа (от Трампа — ред.) и максимальных действий в дипломатии и правосудии", — отметил венесуэльский президент.