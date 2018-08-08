Чешский сенатор сравнил Украину с "черной дырой"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. На Украине олигархи продолжают борьбу за финансовые потоки, а среди обычных людей царит страшная бедность, поскольку все средства, направленные Киеву в качестве финансовой помощи, провалились в "черную дыру" и уже вряд ли когда-либо вернутся. Такое мнение в интервью Parlamentri Listy высказал чешский сенатор Ярослав Доубрава.

При этом в действительности никого на Западе не беспокоит тот факт, что на Украине произошёл жестокий государственный переворот, во время которого были убиты тысячи людей, все лишь преследуют собственные интересы в политической игре, уверен парламентарий.

Говоря о прогнозах на будущее Украины, Доубрава выразил мнение, что вырисовывается довольно безрадостная картина. "Периферия там, вероятно, и не подозревает, что происходит, а большие города фашисты уже взяли под свой контроль", — отметил он.

Сенатор также признался, что не испытывает никакого желания посещать Украину, пока там не поменяется власть. "Я не хочу ходить по улицам, где шествуют фашисты, которые выкрикивают свои мерзости", — подчеркнул Доубрава.

Ранее депутат Верховной рады, лидер партии "За жизнь" Вадим Рабинович предупредил, что на Украине назревает катастрофа.

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".

"Сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов. — Прим. ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро. — Прим. ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат", — посетовал парламентарий.