Ливийский генерал назвал Россию одним из лидеров в борьбе с терроризмом

КАИР, 8 авг — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Россия является одной из самых эффективных стран мира в деле противодействия терроризму, примером этому может служить Сирия, заявил в интервью РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.

По словам военного, ливийская армия нуждается в поддержке со стороны Москвы в деле противостояния многочисленным экстремистским группировкам, появившимся в стране после свержения Муаммара Каддафи. Такая необходимость, отметил аль-Мисмари, обусловлена как тем, что вооружение армии почти целиком советского и российского производства, так и опытом РФ в борьбе с терроризмом.

"Поэтому Ливия все больше и больше нуждается в России в деле борьбы с терроризмом. Тем более, мы знаем, что Россия является одной из самых эффективных стран мира в противодействии терроризму, примером может служить Сирия", — сказал аль-Мисмари, являющийся также официальным представителем командующего ЛНА Халифы Хафтара.

В конце июня Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок. Годом ранее военные полностью освободили от террористов самый крупный на востоке страны город — Бенгази.

Командование ЛНА имеет регулярные контакты с МИД и Минобороны России. Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза. По словам командующего, поставки вооружений в ходе его визитов в Москву не обсуждались, так как Россия придерживается оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.