Правозащитник посоветовал США поддержать Канаду в конфликте с Эр-Риядом

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США следует поддержать Канаду в дипломатическом конфликте с Саудовской Аравией, которая объективно оценивает действия саудовского правительства, заявил старший вице-президент по вопросам политики правозащитной организации Human Rights First Роб Бершински.

"Саудовское правительство произвольно задерживает Самар Бадави, Нассиму Ас-Садах и других активистов движения за права женщин за их смелость сказать, что женщины — не собственность. Канадское правительство поступает правильно, давая объективную оценку этого ужасающего поведения. Решение не комментировать это является, в практическом смысле, молчаливым одобрением действий саудовского правительства", — сообщается в заявлении Бершински, опубликованном на сайте организации.

США ранее призвали Канаду и Саудовскую Аравию самостоятельно дипломатическим путем урегулировать возникшие разногласия. Бершински же заметил, что "администрация Трампа в действительности встает на сторону репрессий, а не мирных активистов и близкого союзника".

"Саудовская Аравия явно пытается сделать из Канады пример. То, как правительство США ответит, точно не останется без внимания в этом правительстве или других автократических режимах, оценивающих, даст ли администрация заявил свободу действий репрессиям. Это тест, и пока мы его проваливаем", — отметил Бершински.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Фриланд заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.