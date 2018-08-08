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США признали, что Саакашвили сорвался у них с поводка, заявил Иванов

(обновлено: 05:41 08.08.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, впоследствии признала, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили во время конфликта в Южной Осетии "сорвался с поводка", заявил в интервью "Коммерсанту" спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, который десять лет назад занимал пост вице-премьера.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Бибилов назвал "неадекватным" заявление Саакашвили о событиях 2008 года

Как рассказал Иванов, Райс после событий августа 2008 года утверждала, что американцы не причастны к нападению на Южную Осетию. Последующее развитие событий и реакция на это со стороны Запада показали, что все прекрасно понимали, кто виновен в развязывании конфликта, добавил он.

"Она (Райс — ред.) призналась, конечно, что это инициатива Саакашвили и что он виновник войны. Но в приватной, частной беседе и не в микрофон. Она фактически признала, что Саакашвили сорвался с поводка", — сказал спецпредставитель президента.

Кроме того, Иванов сообщил, что Райс до конфликта не раз уверяла его, что Саакашвили не перейдет "красную черту" в отношении Южной Осетии. В частности, по его словам, бывший госсекретарь говорила ему об этом в личных беседах в 2007 году.

Августовский конфликт

Столица Южной Осетии город Цхинвал. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Протопопов
Российский посол в Южной Осетии рассказал о событиях 2008 года
В результате вооруженного конфликта в начале 1990-х годов Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвал добивался признания независимости республики, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту своей, предлагая осетинам лишь автономию. В зону грузино-осетинского конфликта в соответствии с соглашением между Москвой и Тбилиси были введены Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ).

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась в начале августа 2008 года, в ночь с 7-е на 8-е число грузинские войска атаковали столицу Южной Осетии, обстреляв в том числе и миротворцев. В Тбилиси объяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка".

В военный конфликт вмешалась Москва, российские военные заняли районы, находящиеся южнее Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России, заявил, что в операции по "принуждению к миру" принимают участие миротворцы. После завершения военных действий Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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