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Госдеп США призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

(обновлено: 02:28 08.08.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фотоЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до грузино-осетинского конфликта 2008 года, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", — сказала она.

Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках "международно признанных границ".

Решать вопросы путем диалога

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Бибилов предположил, что случится с осетинами, если они не объединятся
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в 10-ю годовщину грузино-осетинского конфликта призвал заинтересованные стороны решать вопросы через диалог и не прибегать к "раскольнической политике".

"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", — говорится в заявлении Гутерреша, которое процитировал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.

Генсек ООН отметил, что годовщина событий в Южной Осетии — "это напоминание о необходимости разрешения этого и других затяжных конфликтов в Европе", что требует "усиления приверженности соответствующих субъектов, опираясь на сильную политическую волю и активизацию процессов посредничества".

"Больной человек"

Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
© Sputnik / Наталья Айриян
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Бибилов надеется, что через десять лет Южная Осетия будет в составе России
Свое видение августовского конфликта во вторник вновь озвучил на своей странице в Facebook и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он, в частности, заявил, что Грузия не готовилась к войне и в момент конфликта два основных подразделения находились в Ираке.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ответ назвал Саакашвили "неадекватным". "Думаю, что никто из мирового сообщества и всех людей, которые понимают, что произошло в Южной Осетии, не могут считать Саакашвили адекватным. Это неадекватное заявление, которое говорит о том, что войны в Южной Осетии невозможно было избежать", — сказал Бибилов журналистам.

По его мнению, Саакашвили все бы сделал, чтобы уничтожить Южную Осетию. "Этот человек готов был сделать все, чтобы южных осетин не было вообще", — заявил Бибилов. "Ну, человек больной", — добавил он.

Грузино-осетинский конфликт 2008 года

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Бурджанадзе заявила, что войну 2008 года в Южной Осетии начал Саакашвили
В годы существования СССР Южная Осетия имела статус автономной области в составе Грузии. В 1991 году первый президент страны Звиад Гамсахурдиа упразднил автономию. Не согласившись с таким решением, южноосетинские власти организовали вооруженное сопротивление грузинским властям. После вооруженного конфликта, длившегося до лета 1992 года, Грузия потеряла контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвал добивался признания независимого статуса Южной Осетии, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию составной частью Грузии, предлагая осетинам лишь автономию.

Мир в зоне грузино-осетинского конфликта поддерживали Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ), введенные 14 июля 1992 года в соответствии с подписанным главами России и Грузии соглашением и состоящие из российского, грузинского и осетинского батальонов.

Обстановка в зоне конфликта резко обострилась 1-2 августа 2008 года, когда массированным минометным обстрелам с грузинской стороны подверглись жилые кварталы Цхинвала. Появились первые человеческие жертвы. Южная Осетия начала эвакуацию своих жителей в Северную Осетию, в первые два дня 2,5 тысячи жителей покинули свои дома.

Грузинские войска начали штурм столицы Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Цхинвал тогда подвергся атаке артиллерии, в Тбилиси объяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка". В военный конфликт вмешалась Россия, вооруженные силы которой заняли районы, находящиеся южнее Абхазии и Южной Осетии.

Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России, заявил, что в операции по "принуждению к миру" принимают участие миротворцы. После того, как военные действия завершились, Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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