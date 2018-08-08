Госдеп США призвал Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции, которые они занимали до грузино-осетинского конфликта 2008 года, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", — сказала она.
Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках "международно признанных границ".
Решать вопросы путем диалога
"Все заинтересованные стороны должны уделять первоочередное внимание прогрессу посредством надлежащего диалога и воздерживаться от раскольнической политики и односторонних действий, которые могут негативно повлиять на региональный мир и безопасность", — говорится в заявлении Гутерреша, которое процитировал заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
Генсек ООН отметил, что годовщина событий в Южной Осетии — "это напоминание о необходимости разрешения этого и других затяжных конфликтов в Европе", что требует "усиления приверженности соответствующих субъектов, опираясь на сильную политическую волю и активизацию процессов посредничества".
"Больной человек"
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ответ назвал Саакашвили "неадекватным". "Думаю, что никто из мирового сообщества и всех людей, которые понимают, что произошло в Южной Осетии, не могут считать Саакашвили адекватным. Это неадекватное заявление, которое говорит о том, что войны в Южной Осетии невозможно было избежать", — сказал Бибилов журналистам.
По его мнению, Саакашвили все бы сделал, чтобы уничтожить Южную Осетию. "Этот человек готов был сделать все, чтобы южных осетин не было вообще", — заявил Бибилов. "Ну, человек больной", — добавил он.
Грузино-осетинский конфликт 2008 года
Мир в зоне грузино-осетинского конфликта поддерживали Смешанные силы по поддержанию мира (ССПМ), введенные 14 июля 1992 года в соответствии с подписанным главами России и Грузии соглашением и состоящие из российского, грузинского и осетинского батальонов.
Обстановка в зоне конфликта резко обострилась 1-2 августа 2008 года, когда массированным минометным обстрелам с грузинской стороны подверглись жилые кварталы Цхинвала. Появились первые человеческие жертвы. Южная Осетия начала эвакуацию своих жителей в Северную Осетию, в первые два дня 2,5 тысячи жителей покинули свои дома.
Грузинские войска начали штурм столицы Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Цхинвал тогда подвергся атаке артиллерии, в Тбилиси объяснили свои действия "восстановлением конституционного порядка". В военный конфликт вмешалась Россия, вооруженные силы которой заняли районы, находящиеся южнее Абхазии и Южной Осетии.
Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность президента России, заявил, что в операции по "принуждению к миру" принимают участие миротворцы. После того, как военные действия завершились, Россия официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.