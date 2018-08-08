МИД Египта осудил вмешательство Канады во внутренние дела Саудовской Аравии

КАИР, 8 авг — РИА Новости. Египет выступил в поддержку Саудовской Аравии в дипломатическом конфликте с Канадой, осудив при этом вмешательство во внутренние дела королевства.

"Египет с беспокойством наблюдает за развитием дипломатического кризиса в отношениях Королевства Саудовская Аравия и Канады, выражает солидарность с Саудовской Аравией перед лицом любого вмешательства извне в ее внутренние дела", — заявил официальный представитель египетского МИД Ахмед Абу Зейд.

Ранее с поддержкой Саудовской Аравии выступила Лига арабских государств и ряд стран региона.

В минувший четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих. Затем посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну. Тем не менее министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.