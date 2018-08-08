Дипломаты встретились с задержанным в США россиянином

НЬЮ-ЙОРК, 8 авг — РИА Новости. Российские дипломаты посетили в тюрьме в Нью-Йорке Максима Суверина — одного из задержанных в рамках дела о крупном мошенничестве в США.

"Дипломаты генконсульства посетили в нью-йоркском следственном изоляторе арестованного сотрудниками ФБР российского гражданина Максима Суверина, в настоящее время он находится под стражей по обвинению в отмывании денег и в мошенническом сговоре", — говорится в сообщении на странице генконсульства России в Нью-Йорке.

Как отметили в дипмиссии, "состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное". "Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных не высказывал. Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена", — добавили в генконсульстве.

В ближайшее время российские дипломаты намерены встретиться с его адвокатом.

Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное. Каких-либо жалоб на предвзятое к себе отношение со стороны персонала тюрьмы, а также других заключенных не высказывал. Возможность осуществлять телефонные звонки пока не предоставлена. — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 7 августа 2018 г.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, включая семерых россиян, обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В опубликованных тогда списках фигурировали все имена, кроме задержанного в Бостоне Суверина.

В российском генконсульстве в Нью-Йорке рассказали РИА Новости, что узнали о задержании от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими созданы ряд подставных фирм. Ущерб от действий предполагаемых мошенников составляет около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества, по которому их могут приговорить к тюремным срокам до 30 лет, а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.