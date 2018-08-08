Украина на прослушке. США купят Киеву оборудование для кибершпионажа

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американское посольство в Киеве через сайт госзакупок США приобретает комплекты для взлома мобильных устройств любых типов и получения информации из соцсетей и "облачных" сервисов. Этой шпионской техникой хотят оснастить украинских полицейских. Официально — для борьбы с торговцами наркотиками. Неофициально — вариантов много.

Извлекут все данные

Проект называется "Усиление департамента по борьбе с наркотиками Национальной полиции Украины". В его рамках Госдеп США заказывает оборудование для извлечения защищенных данных из любых мобильных гаджетов и интернета. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок.

Речь идет о двух продуктах. Первый называется UFED 4PC. С его помощью полицейские получают из мобильных устройств, изъятых у подозреваемых, всю содержащуюся там информацию: контакты, списки звонков, SMS, сообщения электронной почты, переписку в соцсетях и мессенджерах. Специальная компьютерная программа декодирует эти данные и переводит с любого языка. Ни продукция Apple, ни гаджеты на китайских чипсетах, ни смартфоны Blackberry не устоят. В комплекте — множество дополнительных устройств, в том числе для клонирования SIM-карт.

Второй продукт — UFED Cloud Analyzer. Эта программа находит информацию от конкретного пользователя практически везде: в соцсетях, блогах, на облачных сервисах и таких сайтах, как, например, YouTube или Instagram, — всего перечислено 45 ресурсов.

Объемы закупок и сумма контракта засекречены. Судя по прайс-листам фирм, торгующих таким оборудованием, один полный комплект обойдется примерно в 50 тысяч долларов. Производитель — израильская компания Cellebrite, "дочка" японской корпорации Sun. У Cellebrite тоже есть две дочерние компании — в США и Германии.

© AFP 2018 / Jack Guez Ящики, в которых хранятся образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite © AFP 2018 / Jack Guez Ящики, в которых хранятся образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite

В сопровождающем заявку на сайте госзакупок документе подчеркивается, что речь идет о приобретении оборудования, изготовленном в США, — это "сбережет деньги налогоплательщиков". Кроме того, "продукция Cellebrite разрешена в США и используется в различных государственных и федеральных правоохранительных учреждениях, включая Управление по борьбе с наркотиками, Департамент национальной безопасности и ФБР". Заказчики утверждают, что на Украине спецслужбы также применяют это оборудование, для чего сотрудники проходят соответствующую подготовку.

На разведку с цифрой

Слоган Cellebrite — "Цифровая разведка для более безопасного мира" (Digital intelligence for a safer world). Компания производит высокотехнологичное оборудование для правоохранительных органов, военных и спецслужб, корпоративных расследований. Предмет особой гордости — аппаратура для извлечения защищенных данных, которые затем можно использовать в суде. Обо всем этом сообщается на сайте компании. Ее продукцией пользуются силовые и судебные структуры многих стран мира, включая Россию.

В январе прошлого года неизвестный хакер взломал сервера Cellebrite и похитил 900 гигабайт конфиденциальной информации. Там оказались не только имена пользователей и пароли для входа в систему, но и сами данные, извлеченные из мобильных устройств. Таким образом выяснилось, что информационные массивы, генерируемые с помощью оборудования компании по всему миру, оседают и на ее серверах.

"Информация, которую извлекают и дешифруют устройства такой компании, может копироваться разработчиком в собственных целях, что, конечно же, никогда не афишируется. Однако ключи для дешифровки обычно хранятся на серверах производителя и ему ничто не мешает накапливать у себя и полученные данные", — объясняет специалист по цифровой безопасности, владелец частной компьютерной фирмы Михаил Годов.

По его словам, это обычная практика многих IT-компаний — в том числе владеющих соцсетями и популярными мессенджерами. Однако в данном случае речь идет об информации особого рода, причем не только снятой с носителей, изъятых у подозреваемых в преступлениях, но и добытой из интернета.

Поставляя Украине оборудование "двойного назначения", которое теоретически годится для масштабного кибершпионажа, Вашингтон (опять же теоретически) получает возможность следить за государственными деятелями, депутатами, оппозиционными политиками, бизнесменами, гражданскими активистами.

© AP Photo / Lynn DeBruin, File Демонстрация извлечения сотовых данных из смартфона компанией Cellebrite © AP Photo / Lynn DeBruin, File Демонстрация извлечения сотовых данных из смартфона компанией Cellebrite

Подглядывают всюду

Сегодня на Украине прослушиванием и подглядыванием трудно кого-то удивить — все следят за всеми, утверждает бывший народный депутат Верховной рады V-VII созывов, ныне политический беженец Спиридон Килинкаров. По его словам, службами наблюдения располагают не только правоохранительные органы, но и все крупные бизнес-структуры, которые в ходе неутихающей борьбы олигархов ведут бесконечные войны компроматов. Если прежде подобные методы использовались главным образом в экономических целях, то после Майдана все чаще — в политических.

Записи телефонных разговоров, конфиденциальная переписка, видео, сделанное скрытой камерой, — все это периодически возникает в СМИ, соцсетях, на других ресурсах интернета. Для тотального наблюдения применяется самое современное оборудование, включая датчики GPS-отслеживания.

Шпионская техника всех видов рекламируется на множестве украинских сайтов. Оборудование Cellebrite тоже свободно продается в стране. Тем не менее Национальная полиция Украины не покупает его самостоятельно, а просит помощи у американского посольства.

"Секрет прост. Украинская полиция выигрывает материально — ведь оборудование приобретается за счет Госдепа. Киев демонстрирует, насколько серьезно он намерен бороться с наркобизнесом. Однако это еще вопрос, как будут применяться приобретенные устройства. Не исключено, что и по заказу тех или иных заинтересованных "клиентов". А у Вашингтона свой интерес", — считает экс-депутат Килинкаров.