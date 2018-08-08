РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Украина на прослушке. США купят Киеву оборудование для кибершпионажа

02786
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкСотрудники полиции в КиевеСотрудники полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Американское посольство в Киеве через сайт госзакупок США приобретает комплекты для взлома мобильных устройств любых типов и получения информации из соцсетей и "облачных" сервисов. Этой шпионской техникой хотят оснастить украинских полицейских. Официально — для борьбы с торговцами наркотиками. Неофициально — вариантов много.

Извлекут все данные

Проект называется "Усиление департамента по борьбе с наркотиками Национальной полиции Украины". В его рамках Госдеп США заказывает оборудование для извлечения защищенных данных из любых мобильных гаджетов и интернета. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок.

Речь идет о двух продуктах. Первый называется UFED 4PC. С его помощью полицейские получают из мобильных устройств, изъятых у подозреваемых, всю содержащуюся там информацию: контакты, списки звонков, SMS, сообщения электронной почты, переписку в соцсетях и мессенджерах. Специальная компьютерная программа декодирует эти данные и переводит с любого языка. Ни продукция Apple, ни гаджеты на китайских чипсетах, ни смартфоны Blackberry не устоят. В комплекте — множество дополнительных устройств, в том числе для клонирования SIM-карт.

Американские военные производят выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) FGM-148 Javelin
© Фото : Public domain
Оружие и антивирус. США потратят миллионы долларов на оборону Украины
Второй продукт — UFED Cloud Analyzer. Эта программа находит информацию от конкретного пользователя практически везде: в соцсетях, блогах, на облачных сервисах и таких сайтах, как, например, YouTube или Instagram, — всего перечислено 45 ресурсов.

Объемы закупок и сумма контракта засекречены. Судя по прайс-листам фирм, торгующих таким оборудованием, один полный комплект обойдется примерно в 50 тысяч долларов. Производитель — израильская компания Cellebrite, "дочка" японской корпорации Sun. У Cellebrite тоже есть две дочерние компании — в США и Германии.

© AFP 2018 / Jack GuezЯщики, в которых хранятся образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite
© AFP 2018 / Jack Guez
Ящики, в которых хранятся образцы телефонов, в исследовательской лаборатории по поиску уязвимостей и взлому смартфонов израильской фирмы Cellebrite

В сопровождающем заявку на сайте госзакупок документе подчеркивается, что речь идет о приобретении оборудования, изготовленном в США, — это "сбережет деньги налогоплательщиков". Кроме того, "продукция Cellebrite разрешена в США и используется в различных государственных и федеральных правоохранительных учреждениях, включая Управление по борьбе с наркотиками, Департамент национальной безопасности и ФБР". Заказчики утверждают, что на Украине спецслужбы также применяют это оборудование, для чего сотрудники проходят соответствующую подготовку.

На разведку с цифрой

Слоган Cellebrite — "Цифровая разведка для более безопасного мира" (Digital intelligence for a safer world). Компания производит высокотехнологичное оборудование для правоохранительных органов, военных и спецслужб, корпоративных расследований. Предмет особой гордости — аппаратура для извлечения защищенных данных, которые затем можно использовать в суде. Обо всем этом сообщается на сайте компании. Ее продукцией пользуются силовые и судебные структуры многих стран мира, включая Россию.

В январе прошлого года неизвестный хакер взломал сервера Cellebrite и похитил 900 гигабайт конфиденциальной информации. Там оказались не только имена пользователей и пароли для входа в систему, но и сами данные, извлеченные из мобильных устройств. Таким образом выяснилось, что информационные массивы, генерируемые с помощью оборудования компании по всему миру, оседают и на ее серверах.

"Информация, которую извлекают и дешифруют устройства такой компании, может копироваться разработчиком в собственных целях, что, конечно же, никогда не афишируется. Однако ключи для дешифровки обычно хранятся на серверах производителя и ему ничто не мешает накапливать у себя и полученные данные", — объясняет специалист по цифровой безопасности, владелец частной компьютерной фирмы Михаил Годов.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Трех украинских хакеров арестовали в Европе по запросу США

По его словам, это обычная практика многих IT-компаний — в том числе владеющих соцсетями и популярными мессенджерами. Однако в данном случае речь идет об информации особого рода, причем не только снятой с носителей, изъятых у подозреваемых в преступлениях, но и добытой из интернета.

Поставляя Украине оборудование "двойного назначения", которое теоретически годится для масштабного кибершпионажа, Вашингтон (опять же теоретически) получает возможность следить за государственными деятелями, депутатами, оппозиционными политиками, бизнесменами, гражданскими активистами.

© AP Photo / Lynn DeBruin, FileДемонстрация извлечения сотовых данных из смартфона компанией Cellebrite
© AP Photo / Lynn DeBruin, File
Демонстрация извлечения сотовых данных из смартфона компанией Cellebrite

Подглядывают всюду

Сегодня на Украине прослушиванием и подглядыванием трудно кого-то удивить — все следят за всеми, утверждает бывший народный депутат Верховной рады V-VII созывов, ныне политический беженец Спиридон Килинкаров. По его словам, службами наблюдения располагают не только правоохранительные органы, но и все крупные бизнес-структуры, которые в ходе неутихающей борьбы олигархов ведут бесконечные войны компроматов. Если прежде подобные методы использовались главным образом в экономических целях, то после Майдана все чаще — в политических.

Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский экс-министр заявил о причастности властей к убийствам активистов

Записи телефонных разговоров, конфиденциальная переписка, видео, сделанное скрытой камерой, — все это периодически возникает в СМИ, соцсетях, на других ресурсах интернета. Для тотального наблюдения применяется самое современное оборудование, включая датчики GPS-отслеживания.

Шпионская техника всех видов рекламируется на множестве украинских сайтов. Оборудование Cellebrite тоже свободно продается в стране. Тем не менее Национальная полиция Украины не покупает его самостоятельно, а просит помощи у американского посольства.

"Секрет прост. Украинская полиция выигрывает материально — ведь оборудование приобретается за счет Госдепа. Киев демонстрирует, насколько серьезно он намерен бороться с наркобизнесом. Однако это еще вопрос, как будут применяться приобретенные устройства. Не исключено, что и по заказу тех или иных заинтересованных "клиентов". А у Вашингтона свой интерес", — считает экс-депутат Килинкаров.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена