Украина на прослушке. США купят Киеву оборудование для кибершпионажа

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости
Американское посольство в Киеве через сайт госзакупок США приобретает комплекты для взлома мобильных устройств любых типов и получения информации из соцсетей и "облачных" сервисов. Этой шпионской техникой хотят оснастить украинских полицейских. Официально — для борьбы с торговцами наркотиками. Неофициально — вариантов много.
Извлекут все данные
Проект называется "Усиление департамента по борьбе с наркотиками Национальной полиции Украины". В его рамках Госдеп США заказывает оборудование для извлечения защищенных данных из любых мобильных гаджетов и интернета. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок.
Речь идет о двух продуктах. Первый называется UFED 4PC. С его помощью полицейские получают из мобильных устройств, изъятых у подозреваемых, всю содержащуюся там информацию: контакты, списки звонков, SMS, сообщения электронной почты, переписку в соцсетях и мессенджерах. Специальная компьютерная программа декодирует эти данные и переводит с любого языка. Ни продукция Apple, ни гаджеты на китайских чипсетах, ни смартфоны Blackberry не устоят. В комплекте — множество дополнительных устройств, в том числе для клонирования SIM-карт.
Объемы закупок и сумма контракта засекречены. Судя по прайс-листам фирм, торгующих таким оборудованием, один полный комплект обойдется примерно в 50 тысяч долларов. Производитель — израильская компания Cellebrite, "дочка" японской корпорации Sun. У Cellebrite тоже есть две дочерние компании — в США и Германии.
В сопровождающем заявку на сайте госзакупок документе подчеркивается, что речь идет о приобретении оборудования, изготовленном в США, — это "сбережет деньги налогоплательщиков". Кроме того, "продукция Cellebrite разрешена в США и используется в различных государственных и федеральных правоохранительных учреждениях, включая Управление по борьбе с наркотиками, Департамент национальной безопасности и ФБР". Заказчики утверждают, что на Украине спецслужбы также применяют это оборудование, для чего сотрудники проходят соответствующую подготовку.
На разведку с цифрой
Слоган Cellebrite — "Цифровая разведка для более безопасного мира" (Digital intelligence for a safer world). Компания производит высокотехнологичное оборудование для правоохранительных органов, военных и спецслужб, корпоративных расследований. Предмет особой гордости — аппаратура для извлечения защищенных данных, которые затем можно использовать в суде. Обо всем этом сообщается на сайте компании. Ее продукцией пользуются силовые и судебные структуры многих стран мира, включая Россию.
В январе прошлого года неизвестный хакер взломал сервера Cellebrite и похитил 900 гигабайт конфиденциальной информации. Там оказались не только имена пользователей и пароли для входа в систему, но и сами данные, извлеченные из мобильных устройств. Таким образом выяснилось, что информационные массивы, генерируемые с помощью оборудования компании по всему миру, оседают и на ее серверах.
"Информация, которую извлекают и дешифруют устройства такой компании, может копироваться разработчиком в собственных целях, что, конечно же, никогда не афишируется. Однако ключи для дешифровки обычно хранятся на серверах производителя и ему ничто не мешает накапливать у себя и полученные данные", — объясняет специалист по цифровой безопасности, владелец частной компьютерной фирмы Михаил Годов.
По его словам, это обычная практика многих IT-компаний — в том числе владеющих соцсетями и популярными мессенджерами. Однако в данном случае речь идет об информации особого рода, причем не только снятой с носителей, изъятых у подозреваемых в преступлениях, но и добытой из интернета.
Поставляя Украине оборудование "двойного назначения", которое теоретически годится для масштабного кибершпионажа, Вашингтон (опять же теоретически) получает возможность следить за государственными деятелями, депутатами, оппозиционными политиками, бизнесменами, гражданскими активистами.
Подглядывают всюду
Сегодня на Украине прослушиванием и подглядыванием трудно кого-то удивить — все следят за всеми, утверждает бывший народный депутат Верховной рады V-VII созывов, ныне политический беженец Спиридон Килинкаров. По его словам, службами наблюдения располагают не только правоохранительные органы, но и все крупные бизнес-структуры, которые в ходе неутихающей борьбы олигархов ведут бесконечные войны компроматов. Если прежде подобные методы использовались главным образом в экономических целях, то после Майдана все чаще — в политических.
Записи телефонных разговоров, конфиденциальная переписка, видео, сделанное скрытой камерой, — все это периодически возникает в СМИ, соцсетях, на других ресурсах интернета. Для тотального наблюдения применяется самое современное оборудование, включая датчики GPS-отслеживания.
Шпионская техника всех видов рекламируется на множестве украинских сайтов. Оборудование Cellebrite тоже свободно продается в стране. Тем не менее Национальная полиция Украины не покупает его самостоятельно, а просит помощи у американского посольства.
"Секрет прост. Украинская полиция выигрывает материально — ведь оборудование приобретается за счет Госдепа. Киев демонстрирует, насколько серьезно он намерен бороться с наркобизнесом. Однако это еще вопрос, как будут применяться приобретенные устройства. Не исключено, что и по заказу тех или иных заинтересованных "клиентов". А у Вашингтона свой интерес", — считает экс-депутат Килинкаров.