Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Иван Дуке во вторник официально стал президентом Колумбии в ходе прошедшей в Боготе церемонии инаугурации.

Церемония состоялась на площади Боливара — центральной площади страны. Всего на ней присутствовали главы 10 государств и делегации еще 17 стран. Дуке вместе с супругой и тремя детьми пешком пришел на площадь по прилегающей улице в сопровождении оркестра и охраны. Дуке нарушил протокол, подходя к стоящим на площади приглашенным, здороваясь и общаясь с ними.

После исполнения государственного гимна Дуке принес присягу президента Колумбии, после чего надел президентскую ленту и стал новым главой государства.

По итогам состоявшегося 17 июня второго тура выборов кандидат от правых сил 42-летний Дуке набрал почти 54% голосов избирателей. Он стал самым молодым президентом Колумбии за последние 70 лет, причем только на один четырехлетний срок без права переизбрания, которое было отменено в 2015 году при его предшественнике Хуане Мануэле Сантосе.

Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", лидер которой экс-президент Альваро Урибе считается ярым противником достигнутых ранее мирных соглашений с повстанческой организацией Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК). Сам Дуке уже заявил, что не намерен разрывать мирные соглашения с РВСК.

Вступление в должность нового президента происходит в обстановке обострения отношений с соседней Венесуэлой, президент которой Николас Мадуро обвинил ушедшего с поста президента Хуана Мануэля Сантоса в причастности к попытке неудавшегося покушения на него в минувшую субботу.

Сам Дуке ранее говорил, что не вернет посла в Венесуэлу и не признает правительство этой страны.