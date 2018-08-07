Иван Дуке вступил в должность президента Колумбии

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Иван Дуке во вторник официально стал президентом Колумбии в ходе прошедшей в Боготе церемонии инаугурации.
После исполнения государственного гимна Дуке принес присягу президента Колумбии, после чего надел президентскую ленту и стал новым главой государства.
По итогам состоявшегося 17 июня второго тура выборов кандидат от правых сил 42-летний Дуке набрал почти 54% голосов избирателей. Он стал самым молодым президентом Колумбии за последние 70 лет, причем только на один четырехлетний срок без права переизбрания, которое было отменено в 2015 году при его предшественнике Хуане Мануэле Сантосе.
Вступление в должность нового президента происходит в обстановке обострения отношений с соседней Венесуэлой, президент которой Николас Мадуро обвинил ушедшего с поста президента Хуана Мануэля Сантоса в причастности к попытке неудавшегося покушения на него в минувшую субботу.
Сам Дуке ранее говорил, что не вернет посла в Венесуэлу и не признает правительство этой страны.