Большинство американцев не считают Twitter Трампа мнением правительства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство американцев при опросе сообщили, что не считают высказывание президента США Дональда Трампа в Twitter официальным мнением правительства, сообщает издание Hill.
Издание отмечает, что американская администрация не раз высказывала опровержения в адрес высказываний Трампа в Twitter, заявляя, что содержание постов содержит только личное мнение президента.
Опрос был проведен Hill.TV в сотрудничестве с исследовательской компанией HarrisX в период с 3 по 4 августа среди 1021 респондента, доверительный интервал составил 3,7%.
Президент США Дональд Трамп известен пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге, за что часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".