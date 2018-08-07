Большинство американцев не считают Twitter Трампа мнением правительства

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Большинство американцев при опросе сообщили, что не считают высказывание президента США Дональда Трампа в Twitter официальным мнением правительства, сообщает издание Hill.

При опросе 73% респондентов заявили, что твитты Трампа стоит рассматривать только как его личное мнение, в то время как 27% опрошенных сказали, что посты президента в Twitter должны считаться официальной позицией. Личным мнением твитты Трампа посчитали 84% республиканцев и 60% демократов.

Издание отмечает, что американская администрация не раз высказывала опровержения в адрес высказываний Трампа в Twitter, заявляя, что содержание постов содержит только личное мнение президента.

Опрос был проведен Hill.TV в сотрудничестве с исследовательской компанией HarrisX в период с 3 по 4 августа среди 1021 респондента, доверительный интервал составил 3,7%.

Президент США Дональд Трамп известен пристрастием к публикации сообщений в своем микроблоге, за что часто подвергается критике американскими СМИ. Сам он объясняет свою активность в Twitter желанием противостоять "фейковым СМИ".