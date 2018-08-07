Гендиректора tut.by отпустили после допроса в СК Белоруссии

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Основатель крупнейшего белорусского информационного портала tut.by Юрий Зиссер сообщил во вторник, что гендиректора портала Людмилу Чекину отпустили после допроса в Следственном комитете Белоруссии по делу о незаконном доступе к материалам госагентства Белта.

Во вторник СК республики сообщил о возбуждении уголовного дела в связи с фактами неправомерного доступа в 2017–2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является госагентство Белта. По данным ведомства, к этому причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержали несколько их сотрудников, а в редакциях прошли обыски. Позже Зиссер в фейсбуке написал, что после допросов отпустили двоих сотрудников tut.by — Ульяну Бобоед и Дмитрия Бобрика. По его информации, после допроса отпустили и бывшую сотрудницу Евгению Березюк, которая уволилась из редакции в 2016 году.

Ранее он также сообщил, что к ООО "ТутБай Медиа" претензий у правоохранительных органов Белоруссии нет. Зиссер подчеркнул, что руководство портала будет поддерживать коллег и "разбираться с ситуацией". Он добавил, что у всех задержанных есть адвокаты, при необходимости им будет оказана юридическая и моральная поддержка.

Белорусская ассоциация журналистов сообщала, что среди задержанных по делу о несанкционированном доступе к ленте Белта — журналисты Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед (tut.by) и Татьяна Коровенкова (БелаПАН). По данным ассоциации, по этому же делу были задержаны еще несколько журналистов.

МИД просит не политизировать

Между тем пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что дело в отношении сотрудников новостного интернет-портала tut.by и частного информационного агентства БелаПАН не является политизированным и относится к компетенции Следственного комитета.

По его словам, в этом деле не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней", поскольку ситуация "не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности" в Белоруссии.

"Насколько нам известно, речь идет о том, что фигурантов расследования подозревают в банальном неправомерном использовании доступа к платной информации. Это сугубо правовой вопрос, и сквозь эту призму его нужно рассматривать", — заявил пресс-секретарь МИД.

В Европе обеспокоены

Официальный представитель генсекретаря Совета Европы Даниэль Хёльтген выступил с заявлением, в котором говорится, что задержания журналистов ряда белорусских СМИ вызвали глубокую озабоченность у организации.

"Мы получили информацию об обысках и арестах в ряде наиболее известных белорусских СМИ. Эта информация вызывает у Совета Европы глубокую озабоченность. Более того, некоторые из затронутых СМИ являются нашими давними партнерами, сотрудники которых известны как профессионалы высокого уровня. Законодательство соблюдать необходимо, но расследования не всегда требуют арестов, к которым следует прибегать в качестве последнего средства", — говорится в заявлении Хёльтгена.

В этой связи СЕ призвал белорусские следственные органы "обеспечить оперативное и прозрачное расследование" по делу о неправомерном доступе к новостной ленте агентства Белта.

Хёльтген также обратился с призывом освободить журналистов. "Свобода СМИ является одним из самых важных прав человека в демократическом обществе. Его необходимо уважать повсюду в Европе", — говорится в заявлении.