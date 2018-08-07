В Мексике в курортной зоне под завалами рухнувшего здания погиб человек

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Один человек погиб и 16 получили ранения в результате обрушения здания в курортном муниципалитете Пуэрто-Морелос в мексиканском штате Кинтана-Роо.

По сообщению портала Aristegui Noticias, еще как минимум три человека считаются пропавшими без вести. Другие источники называют число погибших в три человека.

Речь идет о строящемся здании торгового центра. На месте работают спасатели, идет разбор обломков. Причины обрушения пока не установлены.

Se desploma construcción en Puerto Morelos, Quintana Roo | Video 👇 https://t.co/n4zwtjxd8w — Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) 7 августа 2018 г.

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