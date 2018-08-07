На Украине выделили около 700 тысяч долларов на погашение долгов шахтерам

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Около 700 тысяч долларов выделили госпредприятию "Первомайскуголь" в Луганской области для погашения долгов по зарплате шахтерам за март, сообщил во вторник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Волынец ранее сообщил, что общая задолженность по выплате заработной платы перед шахтерами на Украине составляет около 38 миллионов долларов.

"Сегодня шахтерам госпредприятия "Первомайскуголь" выделили 19 миллионов гривен (около 700 тысяч долларов), что позволило погасить задолженность по заработной плате за март 2018 года. Но еще полностью не выплачена зарплата за апрель, май, июнь и июль", — написал Волынец в Facebook.

Госпредприятие "Первомайскуголь" находится на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.