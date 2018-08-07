США призвали Россию вывести войска из Южной Осетии и Абхазии

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. США призывают Россию отвести войска из Абхазии и Южной Осетии на позиции до событий 2008 года, заявила во вторник журналистам официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты призывают Россию отвести силы на позиции, где они находились до вторжения", — сказала она.

Она повторила, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках "международно признанных границ".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. В 2009 году в Южной Осетии была сформирована 4-я российская военная база. В 2018 году президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Южной Осетией, согласно которому граждане Южной Осетии могут быть приняты на службу в составе российской военной базы в республике по контракту в добровольном порядке.

Вскоре после распада СССР Абхазия заявила о независимости от Тбилиси. Грузия 14 августа 1992 года ввела в Абхазию войска, но встретила вооруженное сопротивление со стороны местных ополченцев и пришедших им на помощь добровольцев. Операция по освобождению абхазской столицы длилась 11 дней. Абхазские войска освободили Сухум 27 сентября 1993 года, через три дня вооруженный конфликт завершился. Впоследствии в Абхазию были введены российские миротворцы. В 2009 году между РФ и Абхазией было подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии — 7-й Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова и Красной Звезды военной базе.

Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Подразделения российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии входят в состав Южного военного округа.