Во Флориде в результате стрельбы около библиотеки пострадал мужчина

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Один человек пострадал в результате стрельбы у библиотеки в округе Броуард в американской Флориде, сообщает полиция города.

"Взрослый мужчина получил ранение рядом с библиотекой, его доставили в местную больницу", — говорится в сообщении полиции в Twitter.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Форт-Лодердейл. Как сообщает телеканал CBS, полиция эвакуировала людей из библиотеки. Пока нет информации о причине стрельбы.

Полиция заявила, что стрельба началась во время ссоры между двумя мужчинами, подозреваемый сбежал с места происшествия, отмечает телеканал NBC.