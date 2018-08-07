Арабская община пожаловалась в суд на закон о еврейском характере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Лидеры арабской общины Израиля обратились в верховный суд с требованием аннулировать недавно принятый закон о еврейском характере государства, который они считают "расистским, колониалистским и противоречащим нормам международного права", сообщила участвующая в инициативе правозащитная организация "Адалла".
"В мире сегодня нет ни одной (другой) конституции, которая бы включала положение о принадлежности государства единственной этнической группе", — цитирует "Адалла" своих юристов, которые в 60-страничном исковом заявлении сравнивают закон с сегрегационными уложениями США XIX века и Южной Африки времен апартеида.
Истцы, согласно сообщению, будут доказывать в суде, что закон закрепляет привилегированное положение евреев и дискриминацию арабов, которых они называют представителями коренного населения страны. Акцент в обращении сделан на положениях, лишивших арабский язык статуса государственного и гарантировавших поддержку "еврейскому поселенчеству". "Адалла" сообщила, что иск подан от основных общинных институтов, включая Высший координационный комитет арабов Израиля, Национальный комитет арабских мэров и парламентариев Объединенного арабского списка — третьей по численности фракции в Кнессете.
По требованию оппозиции израильские депутаты в среду прервут парламентские каникулы и проведут внеочередное пленарное заседание, тема которого обозначена как "Основной закон: Израиль – национальное государство еврейского народа" нарушает ценности равенства и демократии", сообщила пресс-служба Кнессета.