Арабская община пожаловалась в суд на закон о еврейском характере Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 авг — РИА Новости. Лидеры арабской общины Израиля обратились в верховный суд с требованием аннулировать недавно принятый закон о еврейском характере государства, который они считают "расистским, колониалистским и противоречащим нормам международного права", сообщила участвующая в инициативе правозащитная организация "Адалла".

Иск арабов, составляющих пятую часть населения страны, расширяет кампанию протеста против конституционной новации, провозгласившей евреев единственными, кто имеет право на национальное самоопределение в пределах Израиля.

"В мире сегодня нет ни одной (другой) конституции, которая бы включала положение о принадлежности государства единственной этнической группе", — цитирует "Адалла" своих юристов, которые в 60-страничном исковом заявлении сравнивают закон с сегрегационными уложениями США XIX века и Южной Африки времен апартеида.

Истцы, согласно сообщению, будут доказывать в суде, что закон закрепляет привилегированное положение евреев и дискриминацию арабов, которых они называют представителями коренного населения страны. Акцент в обращении сделан на положениях, лишивших арабский язык статуса государственного и гарантировавших поддержку "еврейскому поселенчеству". "Адалла" сообщила, что иск подан от основных общинных институтов, включая Высший координационный комитет арабов Израиля, Национальный комитет арабских мэров и парламентариев Объединенного арабского списка — третьей по численности фракции в Кнессете.

Арабы составляют почти 21% из почти 9 миллионов израильтян. Формально они обладают равными с еврейским большинством личными правами, включая избирательные, но часто жалуются на фактическую дискриминацию. Многие ведут борьбу не только за повышение собственного статуса в израильском обществе, но и отстаивают права соплеменников на оккупированных территориях. На возвращение к своим домам претендуют миллионы разбросанных по миру палестинцев, в разные годы бежавшие с территории современного Израиля.

В кампании против нового закона участвуют другие национальные меньшинства, в первую очередь друзы, которые в минувшую субботу собрали многотысячный митинг в центре Тель-Авива и тоже подали иск в верховный суд. Протест поддерживает еврейская лево-центристская оппозиция, которая требует, чтобы закон о национальном характере государства включал формулировки Декларации независимости 1948 года о "полном гражданском и политическом равноправии всех граждан без различия религии, расы или пола". Сторонники нового закона во главе с премьером Биньямином Нетаньяху возражают, что равенство личных прав всех граждан, вплоть до права избирать и быть избранными, гарантировано множеством других нормативных актов, в том числе конституционного характера.

По требованию оппозиции израильские депутаты в среду прервут парламентские каникулы и проведут внеочередное пленарное заседание, тема которого обозначена как "Основной закон: Израиль – национальное государство еврейского народа" нарушает ценности равенства и демократии", сообщила пресс-служба Кнессета.