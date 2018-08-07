ВСУ выпустили более 20 мин по Саханке, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (59)

ДОНЕЦК, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики за час выпустили более 20 мин калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"С 19.00 до 20.05 (совпадает с мск) со стороны ВСУ было выпущено 24 мины калибром 120 миллиметров в направлении населенного пункта Саханка", — заявил представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что украинские силовики сделали 40 выстрелов из БМП-2 в направлении населенного пункта Коминтерново.