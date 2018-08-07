Спасение пассажира из горящего автомобиля в США попало на видео

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские полицейские спасли пассажира из горящей машины. Видео инцидента опубликовали на YouTube.

Инцидент произошел в Атланте в минувшее воскресенье. Автомобиль по неустановленной причине врезался в столб и загорелся.

Прибывшие полицейские сумели открыть дверь машины и извлечь одного из пассажиров. Еще двоим ранее успели помочь выбраться очевидцы происшествия. Троих пострадавших доставили в больницу.

На одном из правоохранителей при тушении пожара загорелась одежда, однако он сильно не пострадал, уточняет Fox 5 Atlanta.