ЦХИНВАЛ, 7 авг — РИА Новости. Уголовного дела, которое возбудил Следственный комитет РФ, достаточно для того, чтобы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, отдавший приказ напасть на Южную Осетию в 2008 году, предстал перед судом, заявил журналистам президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"Уголовное дело, которое открыто Следственным комитетом РФ, и дело, которое расследовалось совместно с Генпрокуратурой Южной Осетии, — их вполне достаточно для того, чтобы призвать Саакашвили к ответу. Он военный преступник, и он должен предстать перед военным судом", — сказал Бибилов.

Бибилов выразил уверенность, что Саакашвили "определенно ждет суд".

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Вслед за Москвой Абхазию и Южную Осетию признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу. Сирия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии 29 мая 2018 года.