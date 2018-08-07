Президент Эквадора назвал условие, при котором Ассанж покинет посольство

МЕХИКО, 7 авг — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент при условии соблюдения его прав.

"Мы вошли в контакт с его законными представителями, чтобы прийти к какому-либо соглашению, в котором должны преобладать вопросы жизни Ассанжа и международные нормы. Если мы придем к соглашению подобного рода, мы будем рады попросить господина Ассанжа покинуть посольство и подвергнуться соответствующему судебному разбирательству", — заявил Морено в эфире канала NTN24.

Неделей ранее агентство Блумберг сообщало, что основатель WikiLeaks может покинуть посольство в Великобритании из-за проблем со здоровьем.

По информации издания, состояние здоровья Ассанжа в последнее время ухудшилось, поэтому в ближайшие недели он может "положить конец своей добровольной изоляции в посольстве".

В конце июля президент Эквадора в интервью испанской газете El Pais говорил, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего проводятся консультации с британскими властями и с представителями основателя WikiLeaks.

В свою очередь, глава МИД Эквадора Хосе Валенсия заявил в интервью испанскому изданию ABC о необходимости решить ситуацию с Ассанжем, отметив, что тот не может вечно находиться в убежище.

Политическое убежище

Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. О политическом убежище он попросил из опасений быть экстрадированным шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

В конце марта правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром.

По мнению властей, поведение основателя WikiLeaks и его сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами Евросоюза и другими государствами.

Некоторые СМИ сообщали, что Ассанжу могут отказать в дальнейшем убежище. Однако ранее официальных подтверждений этому со стороны Кито не было.