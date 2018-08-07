В парижской больнице обокрали принцессу из Катара, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Принцессу из королевской семьи Катара обворовали, пока она лечилась в одной из больниц в Париже, сообщает журнал Point.

Как сообщается, пациентка поступила в Американский госпиталь на западе Парижа 11 июня. Спустя два дня она подала жалобу о краже личных вещей из ее комнаты. Среди пропавших вещей были сумка, мобильный телефон, компьютер, паспорт, дипломатическое удостоверение, наличные деньги, кредитные карты и ключи от квартиры. В целом ущерб оценивается в 51 тысячу евро.

Как пишет Point, пациентка подала в суд на больницу для возмещения материального и морального ущерба.

С помощью камер наблюдения удалось выяснить, что кражу предположительно совершила женщина. Сообщается, что она вошла в комнату через несколько минут после того, как пациентка ее покинула. По словам жертвы ограбления, это означает, что в системе безопасности больницы существуют серьезные недостатки.

Кроме того, предполагаемая преступница сфотографировала себя на IPhone жертвы, что позволило последней получить ее снимки благодаря функции дистанционного управления данными. Благодаря такой неосторожности правоохранители рассчитывают вскоре разыскать воровку.