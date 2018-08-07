На Кипре психически больной человек протаранил ворота генконсульства России

АФИНЫ, 7 авг — РИА Новости. Психически больной мужчина пытался въехать на автомобиле в закрытые ворота российского консульства в Лимасоле, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.

По его данным, инцидент произошел около полудня. 45-летний водитель таранил автомобилем вход в консульство, затем пытался войти, разбил стекло на входе, кричал.

Полиция немедленно отреагировала и арестовала мужчину.

Выяснилось, что он испытывает психологические проблемы, ранее он лечился в психиатрической клинике. Мужчина был переведен в больницу Лимасола, чтобы его осмотрел психиатр, сообщает агентство.