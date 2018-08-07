На западе Германии 40 человек пострадали при пожаре

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Около 40 человек пострадали в результате пожара в немецком городе Зигбург в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны, сообщает газета Zeit со ссылкой на полицию.

По данным властей города, пожар возник, предположительно, из-за искр из-под колес проезжавшего поезда, которые из-за засушливой жаркой погоды вызвали возгорание близ дороги, которое потом перекинулось на дома. По словам представителя полиции, несколько домов сгорели, пожар затронул около 100 человек. 40 человек пострадали, шестеро из них получили тяжелые ранения.

Как пишет таблоид Bild, в тушении пожара и эвакуации жителей задействовано около 500 пожарных и полицейских, вертолеты и водяные пушки. Пожарным все еще не удалось взять огонь под контроль.