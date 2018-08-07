Эфиопия и "Фронт освобождения Оромо" подписали соглашение о примирении

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Правительство Эфиопии и организация "Фронт освобождения Оромо" (OLF) во вторник подписали соглашение о примирении в столице Эритреи Асмэре, сообщает эфиопское агентство EBC.

Ранее Эфиопия подписала декларацию о мире и дружбе с Эритреей, документ ознаменовал окончание состояния войны между двумя государствами. Две недели назад стало известно, что Эфиопия назначила посла в Эритрею. Им стал Редван Хусейн, ранее исполнявший обязанности посла страны в Ирландии.

"Соглашение, достигнутое между президентом региона Оромия (в Эфиопии) Леммой Мергесой и председателем "Фронта освобождения Оромо" Давудом Ибсой, предполагает прекращение военных действий", — говорится в сообщении агентства.

Ранее парламент Эфиопии единогласно проголосовал за исключение трех эфиопских политических организаций из террористического списка. Речь идет о таких организациях, как патриотическое движение Ginbot 7, "Фронт освобождения Оромо" (OLF) и "Огаденский национальный фронт освобождения" (ONLF). Они были включены в список террористических организаций в 2011 году наряду с группировкой "Аль-Каида*".

Эритрея в 1952-1983 годах входила в состав Эфиопии. Вооруженный конфликт между странами из-за спорных приграничных территорий продолжался с 1998 по 2000 год. В результате погибли около 80 тысяч человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России