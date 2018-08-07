В Перу девять человек умерли от интоксикации на поминках

МЕХИКО, 7 авг – РИА Новости. Девять человек скончались и 50 получили пищевые отравления на поминках по усопшему в перуанском округе Сан-Хосе-де-Ушуа региона Аякучо, сообщает во вторник центр действий в чрезвычайных ситуациях южноамериканской страны.

По предварительным данным, в продукты питания могло попасть средство для борьбы с насекомыми. В результате четыре человека находятся в очень тяжелом состоянии, еще 21 – в критическом.

Сейчас ВВС Перу вывозят отравившихся людей в больничный комплекс города Ика.