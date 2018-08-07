На Украине объяснили смысл возможной отмены автобусов в Россию

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Первый заместитель представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов рассказал изданию "Апостроф", чем обусловлена инициатива по прерыванию автобусного сообщения с Россией.

По его словам, прекращение "всех по возможности взаимоотношений" с Россией, окажет на Москву "дополнительное давление" и будет способствовать ее "изоляции".

При этом он отметил, что среди оснований для этой инициативы — безопасность граждан и территории Украины.

Ранее Гданов призвал отменить автобусное сообщение с Россией.

До этого министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения между странами.

"Крах экономики"

Идею раскритиковали в Верховной Раде. Так, депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина" отметил, что украинская экономика окончательно рухнет в случае закрытия границы с Россией.

По его мнению, прекращение железнодорожного сообщения ударит, прежде всего, по украинцам, которые работают за границей, но также нанесет и огромный ущерб народному хозяйству в стране.

"Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?" — сказал Мосийчук.

Замглавы крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, в свою очередь, назвал идею Омеляна бредом.

"Идею отменить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией считаю бредом. Это из разряда — "назло бабушке отморожу уши"… Это просто очень усложнит жизнь сотен тысяч украинцев, у которых по ту сторону границы родные и близкие", — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

По его словам, поездом Москва-Одесса ездят не российские власти, а обычные люди. "И которые все равно будут ехать, только в муках и проклиная тех, кто эту гениальную идею родил", — считает политик.

Ранее в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва". Он принес почти шесть миллионов долларов прибыли (порядка 380 миллионов рублей), в то время как общий убыток от пассажирских перевозок дальнего сообщения на Украине составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение. Число поездов, осуществляющих пассажирские перевозки между странами, после госпереворота на Украине сократилось в несколько раз.