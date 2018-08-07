ГПУ возобновила расследование по делу Костенко, отбывавшего срок в России

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы возобновили расследование по уголовному делу одного из участников "евромайдана" Александра Костенко, который отбывал наказание в российской тюрьме по обвинению в посягательстве на жизнь сотрудника крымского "Беркута", сообщила во вторник пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

По данным агентства "Украинские новости", в мае 2014 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании Костенко по подозрению в подготовке террористических актов и хранении оружия в Киеве. Костенко удалось вскоре выехать в Крым. Официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко сообщил агентству, что уголовное дело против Костенко было приостановлено из-за отсутствия его в стране.

"Было приостановлено. Теперь возобновили (расследование — ред.)", — приводит агентство слова Сарган.

Киевский районный суд Симферополя 15 мая 2015 года признал одного из участников "евромайдана" Александра Костенко виновным в посягательстве на жизнь сотрудника крымского "Беркута" Виталия Полиенко во время массовых беспорядков в Киеве по мотивам идеологической ненависти или вражды, а также в незаконном хранении оружия. Он был приговорен к четырем годам и двум месяцам колонии. В минувшую пятницу освобожден в связи с окончанием срока заключения. Омбудсмен Украины Людмила Денисова в понедельник сообщила о возвращении в страну Костенко. Он пройдет медицинское обследование и необходимую реабилитацию.