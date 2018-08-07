Организаторы терактов в Каталонии планировали атаковать клубы, сообщили СМИ

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Террористы, совершившие нападения в августе прошлого года в Барселоне и Камбрильсе, рассматривали в качестве потенциальных целей дискотеки и ночные клубы, сообщает газета ABC.

По ее данным, во взорвавшемся в Альканаре доме, где террористы готовили бомбы, был найден мобильный телефон, с которого вводились поисковые запросы о возможных целях и способах терактов.

Как отмечает газета, террористы планировали атаки на различные развлекательные центры, такие как барселонский "Багдад", где демонстрируются эротические спектакли, ночной клуб Razzmatazz, дискотека Pachá, дискотека в Сиджесе, где собираются сексуальные меньшинства, а также огромная дискотека Colossos в Льорет-дель-Мар, которую часто посещают туристы. Кроме того, террористы изучали развлекательные места в сообществе Валенсия, в том числе музыкальный фестиваль регги в Беникасиме, которых собирает до 250 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в качестве потенциальных целей также рассматривался стадион "Камп Ноу" в Барселоне, Собор Святого семейства, Эйфелева башня в Париже, Национальный суд в Мадриде. Накануне газета La Vanguardia опубликовала снимки из полицейского досье, на котором запечатлены террористы в ходе изготовления бомб и поясов смертников, а также в Париже около Эйфелевой башни.

На этой неделе показания в Национальном суде в Мадриде начали давать свидетели – мужчина, живший в Альканаре недалеко от дома, где готовились теракты, а также официант бара в Тоне, где за день до нападений были двое членов ячейки – Дрис Укабир (находится в заключении) и Юнес Абуякуб (ликвидирован полицией через несколько дней после терактов). Абуякуб находился за рулем фургона, который 17 августа врезался в толпу пешеходов в центре Барселоны. Накануне терактов члены группировки записали видео, на котором заявляют о предстоящем нападении. Запись была обнаружена на карте памяти фотоаппарата в доме в Альканаре и была распространена изданием La Razón и телеканалом Antena 3.

Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*". В ячейку входили десять человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы.

*Террористическая организация, запрещенная в России