Организаторы терактов в Каталонии планировали атаковать клубы, сообщили СМИ

МАДРИД, 7 авг – РИА Новости. Террористы, совершившие нападения в августе прошлого года в Барселоне и Камбрильсе, рассматривали в качестве потенциальных целей дискотеки и ночные клубы, сообщает газета ABC.
Как отмечает газета, террористы планировали атаки на различные развлекательные центры, такие как барселонский "Багдад", где демонстрируются эротические спектакли, ночной клуб Razzmatazz, дискотека Pachá, дискотека в Сиджесе, где собираются сексуальные меньшинства, а также огромная дискотека Colossos в Льорет-дель-Мар, которую часто посещают туристы. Кроме того, террористы изучали развлекательные места в сообществе Валенсия, в том числе музыкальный фестиваль регги в Беникасиме, которых собирает до 250 тысяч человек.
Ранее стало известно, что в качестве потенциальных целей также рассматривался стадион "Камп Ноу" в Барселоне, Собор Святого семейства, Эйфелева башня в Париже, Национальный суд в Мадриде. Накануне газета La Vanguardia опубликовала снимки из полицейского досье, на котором запечатлены террористы в ходе изготовления бомб и поясов смертников, а также в Париже около Эйфелевой башни.
Испания в августе прошлого года подверглась террористической атаке. Автофургон 17 августа 2017 года въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. В ночь на 18 августа аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. Жертвами терактов стали 16 человек, 130 пострадали. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*". В ячейку входили десять человек, шесть были уничтожены полицией, двое погибли за несколько часов до нападений при взрыве дома в Альканаре, где террористы готовили бомбы, еще трое арестованы.
*Террористическая организация, запрещенная в России