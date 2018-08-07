Южнокорейский чиновник назвал условия отказа от торгового соглашения с США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Республика Корея откажется ратифицировать пересмотренное торговое соглашение с США в случае введения ими дополнительных пошлин на автомобили из этой азиатской страны, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на председателя консервативной партии "Свободная Корея" Хон Чжун Пхе.

"В случае если США прибегнут к разделу 232 (закона США о содействии торговле 1962 года — ред.), чтобы ввести дополнительные пошлины на южнокорейские автомобили, парламент не сможет ратифицировать пересмотренную торговую сделку", — сказал чиновник изданию. Он также отметил, что пять крупнейших партий страны солидарны в этом вопросе.

Американо-корейское соглашение, известное как KORUS, была заключена в 2007 году и вступила в силу пятью годами позже. Соглашение изначально предполагало отмену таможенных пошлин на 95% потребительских и промышленных товаров.

В марте текущего года этот торговый пакт был пересмотрен. В соответствии с поправками квота для американских компаний на ввоз в Южную Корею автомобилей должна быть увеличена до 50 тысяч с 25 тысяч. Кроме того, ввозная пошлина на корейские пикапы будет повышена на 25% до 2041 года. Окончательно соглашение с учетом этих поправок должна быть ратифицирована парламентом Южной Кореи.

США ранее увеличили пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции, мотивировав это соображениями национальной безопасности. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов. Помимо этого, президент США Дональд Трамп грозил введением ввозных пошлин в 20% на автомобили из Евросоюза.