Южнокорейский чиновник назвал условия отказа от торгового соглашения с США

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Республика Корея откажется ратифицировать пересмотренное торговое соглашение с США в случае введения ими дополнительных пошлин на автомобили из этой азиатской страны, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на председателя консервативной партии "Свободная Корея" Хон Чжун Пхе.
Американо-корейское соглашение, известное как KORUS, была заключена в 2007 году и вступила в силу пятью годами позже. Соглашение изначально предполагало отмену таможенных пошлин на 95% потребительских и промышленных товаров.
В марте текущего года этот торговый пакт был пересмотрен. В соответствии с поправками квота для американских компаний на ввоз в Южную Корею автомобилей должна быть увеличена до 50 тысяч с 25 тысяч. Кроме того, ввозная пошлина на корейские пикапы будет повышена на 25% до 2041 года. Окончательно соглашение с учетом этих поправок должна быть ратифицирована парламентом Южной Кореи.