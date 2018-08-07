Дипломаты в США выехали в тюрьму к одному из задержанных россиян

НЬЮ-ЙОРК, 7 авг — РИА Новости, Ирина Андреева. Российские дипломаты выехали к Максиму Суверину, одному из задержанных россиян, подозреваемому в крупном мошенничестве на территории США, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Генконсульства РФ Алексей Топольский.

"Дипломаты уже направились на встречу с задержанным, но ее результаты пока неизвестны", — сообщил Топольский.

В конце июля минюст США сообщил, что 25 человек, среди которых семь россиян, обвиняются в крупном мошенничестве на продаже автомобилей. В опубликованных тогда списках фигурировали все имена, кроме задержанного в Бостоне Суверина.

При этом в генконсульстве РФ в Нью-Йорке РИА Новости сообщили, что узнали о задержании от его родственников в первых числах августа, когда он пытался вылететь из Бостона в Цюрих.

По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь граждан России, а также пять граждан Грузии, четверо граждан Азербайджана, трое — Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских граждан; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько — во Флориде и Мичигане.

Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд подставных фирм. Ущерб обманутых граждан составил около 4,5 миллиона долларов США.

Каждому из фигурантов дела вменяется сговор с целью мошенничества — это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что каждый может быть осужден на 20 лет.