Генерал США назвал новое российское оружие слабым конкурентом

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 7 авг — РИА Новости. США надежно защищены от любого ядерного оружия, в том числе российского, считает командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.

"Все эти ядерные возможности, о которых говорит Россия — ядерные гиперзвуковые (ракеты), ядерные торпеды, ядерные крылатые ракеты и прочее… Знаете что? Вы по-прежнему не можете найти (стратегические) подводные лодки, вы не можете убрать около 400 ракетных пусковых площадок по всей стране (в США) — вы ничего не можете с ними сделать. Поэтому наше сдерживание не подвергается сомнению и остается вне конкуренции. Мы можем доминировать и отвечать на любую атаку, откуда бы она ни исходила", — заявил Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

Первого марта в послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал о новых — и принципиально отличных — видах вооружений, разработанных в России. Так, президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", способной летать в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

Кроме того, глава государства рассказал о ракетном комплексе "Сармат", авиационном ракетном комплексе "Кинжал". Также Путин упомянул крылатую ракету с ядерной энергоустановкой, атомный подводный беспилотник и комплекс лазерного оружия, которые впоследствии по итогам народного голосования получили названия "Буревестник", "Посейдон" и "Пересвет" соответственно.