На севере Италии более 200 человек эвакуировали из-за селя

РИМ, 7 авг – РИА Новости, Александр Логунов. Свыше 200 человек эвакуированы на севере Италии из-за схода селевого потока, жертвами стихии стали два человека, сообщил РИА Новости представитель альпийской спасательной службы автономной области Валле-д"Аоста.
По его словам, жертвами удара стихии в понедельник стала пожилая пара туристов из Милана, машину которых накрыло сошедшим селем.
Как отмечают итальянские СМИ, сход селевого потока вызвал панику среди местных жителей и туристов, находящихся в альпийской долине Валь-Ферре неподалеку от Монблана. Их вывозили в том числе вертолетами.
На расчистку последствий селя объемом 25 тысяч кубических метров понадобится несколько дней.