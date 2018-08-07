В Киеве для подозреваемого в погроме лагеря цыган смягчили меру пресечения

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Суд в Киеве смягчил меру пресечения координатору националистической организации С14 Сергею Мазуру, которого подозревают в погроме лагеря цыган на Лысой горе в Киеве, сообщил его адвокат Виктор Мороз.

Ранее Голосеевский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест Мазура.

"Смягчил с круглосуточного домашнего ареста на ночной, с 22.00 до 6.00 (совпадает с мск)", — цитирует Мороза издание "Украинская правда". Мера пресечения для Мазура будет действовать до 18 сентября.

Адвокат также сообщил, что решением о смягчении они "не совсем довольны, но это лучше, чем круглосуточный арест". При этом он отметил, что не знает, будет ли защита оспаривать решение суда, потому что это надо согласовывать с подзащитным.

В конце апреля в СМИ появилась информация, что радикалы якобы разогнали лагерь цыган на Лысой горе в Киеве. Позже в интернете было опубликовали видео, на котором цыгане с детьми убегают от парней в масках, последние применяют газовые баллончики. Полиция возбудила уголовное дело.

На Украине в последнее время участились нападения на цыган. В апреле в СМИ появилась информация о разгоне радикалами лагеря цыган в Киеве, полиция завела уголовное дело. В июне группа неизвестных напала на лагерь цыган во Львове, в результате чего погиб один человек, четверо пострадали. Полиция возбудила уголовное дело, семь человек были задержаны.

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала власти Украины приложить больше усилий, чтобы предотвратить нападения на цыган на территории страны.