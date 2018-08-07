Американский генерал заявил, что США должны быть доминирующей державой

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 7 авг — РИА Новости. США должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы ее противники имели сопоставимые военные возможности, считает командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.

"Мы всегда должны иметь самые лучшие возможности, которые может предоставить (наша) страна. Мы всегда должны быть в состоянии доминировать на поле битвы. Я не хочу, чтобы была битва на равных, чтобы наши противники думали, что мы примерно равны (по силам). Если так будет, то для нашей страны будет риск", — заявил Хайтен, выступая на конференции по вопросам ракетно-космической обороны.

Среди главных противников он назвал Россию и Китай, которые активно развивают свои ядерные и космические военные возможности "для противостояния США". При этом Хайтен признал, что такие действия этих стран являются ответом на действия США: "Они видят, что мы делаем".

Генерал отметил, что в настоящее время стратегический оборонный потенциал США не вызывает у него беспокойства и он "спокойно спит по ночам". В то же время он заявил, что "необходимо думать не о сегодняшнем, а завтрашнем дне".

"Мы должны иметь все возможности – ядерные, космические, в области противоракетной обороны… Это не для создания условий для войны, а создания условий для мира… Мы должны доминировать в любой ситуации", — повторил командующий.

При этом Хайтен не упомянул о концепции стратегического баланса, на основе которого уже не один десяток лет строятся отношения между США и Россией, а ранее СССР. Также генерал в своем выступлении не затронул вопрос о сокращении ядерных вооружений, который в частности обсуждали в июле президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин.