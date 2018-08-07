Американский генерал заявил, что США должны быть доминирующей державой

ХАНТСВИЛЛ (Алабама, США), 7 авг — РИА Новости. США должны быть доминирующей ядерной державой и не допускать, чтобы ее противники имели сопоставимые военные возможности, считает командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен.
Среди главных противников он назвал Россию и Китай, которые активно развивают свои ядерные и космические военные возможности "для противостояния США". При этом Хайтен признал, что такие действия этих стран являются ответом на действия США: "Они видят, что мы делаем".
Генерал отметил, что в настоящее время стратегический оборонный потенциал США не вызывает у него беспокойства и он "спокойно спит по ночам". В то же время он заявил, что "необходимо думать не о сегодняшнем, а завтрашнем дне".
При этом Хайтен не упомянул о концепции стратегического баланса, на основе которого уже не один десяток лет строятся отношения между США и Россией, а ранее СССР. Также генерал в своем выступлении не затронул вопрос о сокращении ядерных вооружений, который в частности обсуждали в июле президенты двух стран Дональд Трамп и Владимир Путин.