Чехия выделит Боснии и Герцеговине миллион евро для контроля над миграцией

БЕЛГРАД, 7 авг — РИА Новости. Чехия выделяет 25 миллионов крон (около 1 миллиона евро) Боснии и Герцеговине (БиГ) на закупку современного оборудования для контроля границы и наплыва мигрантов, сообщило министерство безопасности (МВД) БиГ.
Министр безопасности БиГ Драган Мектич и посол Чехии в стране Якуб Скалник подписали во вторник меморандум об использовании дотации для усиления защиты госграницы и "эффективной борьбы против нелегальной миграции". Официальная Прага приняла решение о помощи Сараево после проведенной в июне в БиГ конференции по миграционному кризису. Безвозмездная финансовая дотация пойдет на строго целевые расходы.
"Оборудование предназначено для пограничной полиции БиГ, включая тепловизоры, беспилотные летательные аппараты, устройства для обнаружения работы сердца и дыхания", — говорится в сообщении ведомства.
По словам министра Мектича, приобретенное на выделенные Чехией средства оборудование позволит боснийским пограничникам "выявлять движение в зоне нескольких километров и находить мигрантов, спрятавшихся в транспортных средствах". Согласно его подсчетам, БиГ требуется еще 2 тысячи полицейских, "чтобы качественно контролировать границу".
Парламентский комитет БиГ по обороне и безопасности сообщил в апреле, что ожидает наплыв около 50 тысяч мигрантов, которые попытаются пройти через страну в государства ЕС. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция-Македония-Сербия-Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.