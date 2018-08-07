Минск не считает политизированным дело о доступе журналистов к ленте Белта

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Дело в отношении сотрудников новостного интернет-портала Tut.by и частного информационного агентства БелаПАН, которые подозреваются в несанкционированном доступе к информации государственного агентства Белта, не лежит в политической плоскости и относится к компетенции Следственного комитета, заявил во вторник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Во вторник Следственный комитет Белоруссии сообщил, что возбудил уголовное дело о неправомерном доступе в 2017–2018 годах к информации, собственником которой является Белта. В причастности к противоправной деятельности, по данным комитета, подозревают должностных лиц издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". По подозрению в совершении преступления задержаны ряд их сотрудников. В редакциях прошли обыски.

"Данное дело относится к компетенции Следственного комитета Республики Беларусь, который разместил соответствующие подробные комментарии. Не стоит искать какой-то другой подоплеки или "подводных камней" – ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси", — говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что среди задержанных по делу о несанкционированному доступе к ленте агентства Белта — журналисты Марина Золотова, Анна Калтыгина, Галина Уласик, Ульяна Бобоед (Tut.by) и Татьяна Коровенкова (БелаПАН). По данным ассоциации, по этому же делу задержаны еще несколько журналистов.