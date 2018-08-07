МИД приветствовал договоренности по решению конфликта в Южном Судане

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва приветствует подписание в Хартуме соглашения о нерешенных вопросах управления и разделении ответственности между сторонами конфликта в Южном Судане, сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее сообщалось, что в стороны конфликта в Южном Судане подписали в воскресенье в Хартуме окончательный мирный договор, предусматривающий разделение власти в стране. Согласно договору, отправленный в отставку вице-президент страны, лидер повстанцев Риек Машар, возвращается на свою должность.

"В Москве приветствуют достигнутый прогресс в переговорном процессе по Южному Судану и выражают надежду на продолжение конструктивного диалога вовлеченных сторон, последовательное и неукоснительное выполнение ими всех имеющихся договоренностей", — говорится в сообщении.

В российском внешнеполитическом ведомстве также высоко оценили посредническую роль президента Судана Омара Башира, внесшего весомый вклад в обеспечение мира в Южном Судане.

"Отмечаем, что настойчивые дипломатические усилия африканского сообщества по разблокированию кризисных ситуаций на континенте дают наилучшие результаты, подтверждая делами провозглашенный Африканским союзом принцип "африканским проблемам – африканское решение", — добавляется в сообщении МИД.

С 2013 года в Южном Судане продолжался кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.