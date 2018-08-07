ООН во время Генассамблеи разместит журналистов в бункере под землей

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Зал Генассамблеи ООН во время выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке

ООН, 7 авг — РИА Новости. Генассамблею ООН, которая ежегодно проводится в сентябре, традиционно съезжается освещать несколько тысяч журналистов, которых в этом году решили разместить в бункере под землей на удалении от основного здания, что серьезно осложнит, если не остановит их работу, сообщает Ассоциация корреспондентов ООН (АКООН).

"Ассоциация корреспондентов ООН встревожена планами разместить до 3 тысяч представителей СМИ, освещающих мероприятие, в бункере на "минус" втором этаже. ООН пытается выжать СМИ из работы Генассамблеи?" — говорится в заявлении Ассоциации в официальном Twitter.

На фотографиях, размещенных в Twitter, показан спуск под землю в паре сотнях метров от основного здания ООН.

"Это лестничные пролеты или 45 ступенек вниз, новое место находится далеко от основных новостных событий Генассамблеи и еще больше ограничивает уже ограниченное движение", — добавляется в сообщении.

"Единственный доступ — две узкие лестницы. Доступ к единственному лифту для людей с ограниченными физическими возможностями ограничен", — продолжает АКООН.

"Хотят ли государства-члены ООН, чтобы пресса освещала посещение (ассамблеи – ред.) их лидеров?" — задают вопрос в Ассоциации.

The #UN Correspondents Association is alarmed by U.N. plans to house up to 3,000 visiting media in a bunker two floors below ground during #UNGA. Is @UN trying to squeeze the media out of #UNGA73? Do member states want the press to cover their visiting leaders? #UNGAPressBunker pic.twitter.com/UEyPlx9KWV — UNCA (@UNCANews) 6 августа 2018 г.

На данный момент свое желание принять участие в работе Генассамблеи уже высказали 36 глав государств. В этом году состоится 73-е заседание ассамблеи, оно пройдет в последнюю неделю сентября. Ее председателем в этом году избрана министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.