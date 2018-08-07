Порошенко лично позвонил журналистке и заявил, что не отдыхал в Испании

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко лично обращался к журналистке телеканала ТСН с заявлением, что он не отдыхал в испанской Марбелье. Об этом сообщили ее коллеги.

Ранее журналистка ТСН Ольга Василевская анонсировала на своей странице в Facebook материал об отдыхе Порошенко. Пресс-служба украинского президента проинформировала его об этом, после чего он позвонил Василевской перед эфиром ТСН и заверил, что в Марбелье не отдыхал.

Информацию об этом Порошенко назвал спланированной против него акцией. Глава государства отметил, что не знает, где отдыхали его дети, подчеркнув, что это их личное дело. На вопрос журналистки о том, есть ли у него недвижимость в Марбелье, он не ответил.

Украинский журналист Александр Дубинский в ответ на своей странице в Facebook призвал Порошенко "научиться врать правдоподобно".

"Потому что ваши дети точно отдыхали в Испании. И наверняка там же были и вы. Правда, не в Марбелье, на старой вилле, уже найденной журналистами. А в испанском городе Ронда. Куда ваша дочь, закончившая колледж, пригласила подруг — и отчиталась об этом в Instagram", — написал он, прикрепив к записи фотографии из Instagram-аккаунта, который, по утверждению журналиста, принадлежит Александре Порошенко.

Ранее в администрации президента Украины сообщили, что с 29 июля по 5 августа Порошенко совершил поездку в Европу, оплаченную из его личных средств. Где он был и с кем встречался, в ведомстве не уточнили.

В январе на Украине разразился скандал из-за того, что Порошенко провел отпуск на Мальдивах, где якобы находился под именем Mr. Petro Incognito. На отдых он потратил не менее 500 тысяч долларов. По утверждению украинского президента, все расходы он оплатил из собственных средств.