Число погибших от жары в Испании возросло до девяти человек, сообщили СМИ

Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018

Электронное табло на улице показывает температура +50 градусов по Цельсию на улицах города Севилья в Испании. 4 августа 2018

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате жары в Испании возросло по последним данным до девяти человек, сообщает издание Periódico Extremadura со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Как пишет издание, во вторник стало известно, что в автономном сообществе Испании Эстремадура от жары скончались в общей сложности четыре человека. Накануне было известно только об одном погибшем — 81-летнем жителе Мьяхадаса (провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура), который скончался в воскресенье.

Ранее в понедельник стало известно, что два бездомных скончались в Таррагоне (автономное сообщество Каталония). На прошлой неделе скончались три человека — бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.