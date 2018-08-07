Число погибших от жары в Испании возросло до девяти человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Число погибших в результате жары в Испании возросло по последним данным до девяти человек, сообщает издание Periódico Extremadura со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о шести погибших.
Как пишет издание, во вторник стало известно, что в автономном сообществе Испании Эстремадура от жары скончались в общей сложности четыре человека. Накануне было известно только об одном погибшем — 81-летнем жителе Мьяхадаса (провинция Касерес, автономное сообщество Эстремадура), который скончался в воскресенье.
Ранее в понедельник стало известно, что два бездомных скончались в Таррагоне (автономное сообщество Каталония). На прошлой неделе скончались три человека — бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.
В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов.