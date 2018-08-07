В ЕС назвали двухсторонним вопросом дипконфликт между Эр-Риядом и Оттавой

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини назвала вопросом двусторонних отношений дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой.

Саудовская Аравия объявила об отзыве посла в Канаде и замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Оттавой на фоне требований последней о немедленном освобождении арестованных саудовской стороной правозащитников, что вызвало напряженность в отношениях двух стран.

"В соответствии с дипломатической практикой, мы не комментируем двусторонние отношения", — сказала во вторник журналистам в Брюсселе представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Позднее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на распоряжения властей королевства сообщил, что Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой и переезде саудовских студентов, учащихся в канадских университетах, в другие страны. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов.