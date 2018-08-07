В ЕС назвали двухсторонним вопросом дипконфликт между Эр-Риядом и Оттавой

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости, Александр Шишло. Представитель главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини назвала вопросом двусторонних отношений дипломатический конфликт между Саудовской Аравией и Канадой.
"В соответствии с дипломатической практикой, мы не комментируем двусторонние отношения", — сказала во вторник журналистам в Брюсселе представитель дипслужбы ЕС Майя Косьянчич.
Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.
Позднее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на распоряжения властей королевства сообщил, что Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой и переезде саудовских студентов, учащихся в канадских университетах, в другие страны. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов.