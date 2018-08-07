Западный Голливуд призвал убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Власти города Западный Голливуд призвали убрать звезду президента США Дональда Трампа с голливудской "Аллеи славы", расположенной в соседнем районе, сообщает издание Hollywood Reporter.

Мэр входящего в агломерацию Лос-Анджелеса города Джон Дюран сообщил, что решение было принято единогласно. По данным издания, члены совета Западного Голливуда предложили резолюцию в связи с "вызывающим беспокойство обращением президента Трампа с женщинами и другими действиями, которые не соответствуют общим ценностям города, региона, штата и страны".

"Аллея славы" находится в районе Голливуд, который входит в состав Лос-Анджелеса, не имеет собственного муниципалитета и граничит с Западным Голливудом. На официальных церемониях в качестве почетного "мэра Голливуда" выступает выборная Торговая палата.

Ранее активисты публиковали петицию с требованием убрать звезду Трампа, но власти Лос-Анджелеса отказались это сделать. Торговая палата Голливуда также заявляла, что никогда не будет убирать звезды с аллеи из-за отрицательной реакции отдельных представителей публики.

Звезда Трампа на "Аллее славы" неоднократно подвергалась нападению вандалов, в частности, ее изрисовывали различными символами. Более того, вандалы несколько раз набрасывались на звезду с ударными инструментами. Последнее нападение было совершено в июле этого года, когда мужчина разбил звезду киркой, которую он пронес в чехле для гитары.

В настоящий момент на "Аллее славы", которая находится на Голливудском бульваре и на улице Вайн, более 2,5 тысячи именных звезд актеров, музыкантов, продюсеров, директоров и многих других людей, которые внесли вклад в индустрию развлечения и искусства. "Аллея славы" является одной из ярких туристических достопримечательностей Лос-Анджелеса, которую посещают около 10 миллионов человек в год.