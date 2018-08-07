На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

Табличка с номером вагона в окне поезда №005 Украина по маршруту Москва-Киев на перроне Центрального вокзал в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украина должна прекратить автобусное сообщение с Россией. Об этом написал в фейсбуке первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Изет Гданов.

Он назвал "однозначно правильной" инициативу Министерства инфраструктуры Украины по остановке железнодорожного сообщения.

"Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения", — подчеркнул Гданов.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что в Киеве обсуждают возможность полного прекращения железнодорожного сообщения с Россией.

При этом в государственной администрации железнодорожного транспорта ("Укрзализныця") сообщали, что самым прибыльным украинским поездом в 2017 году стал состав "Киев — Москва". Он принес почти шесть миллионов долларов прибыли (порядка 380 миллионов рублей), в то время как общий убыток от пассажирских перевозок дальнего сообщения на Украине составил 3,5 миллиарда гривен (около 7,5 миллиарда рублей).

С октября 2015 года между Россией и Украиной по инициативе Киева полностью отсутствует авиасообщение. Число поездов, осуществляющих пассажирские перевозки между странами, после госпереворота на Украине сократилось в несколько раз.