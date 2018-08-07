В Китае казнили мужчину, умышленного сбившего толпу школьников

ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Верховный народный суд Китая во вторник выдал ордер на приведение в действие смертного приговора в отношении мужчины, который два года назад умышленно сбил толпу школьников, следует из заявления на сайте Народного суда средней ступени города Наньян.

Инцидент произошел 29 декабря 2016 года в городе Наньян провинции Хэнань. Подсудимый Ма Гаочао, воспользовавшись моментом, когда учащиеся одной из средних школ уходили с занятий домой, на автомобиле на большой скорости въехал на территорию школы и направил автомобиль на толпу учащихся, ранив шестерых. После этого мужчина выехал с территории школы и сбил еще одну группу школьников, которые переходили дорогу. В результате один школьник погиб, еще 11 пострадали.

Суд постановил, что мужчина из-за личной мести умышленно совершил наезд на группу людей, приговорил его к высшей мере наказания и пожизненно лишил всех политических прав.

После оглашения вердикта подсудимый не согласился с ним и подал апелляцию, однако суд высшей инстанции оставил в силе приговор, который также прошел ревизию Верховного народного суда Китая.

Сообщается, что перед казнью подсудимому разрешили встретиться с родными.