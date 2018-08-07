Еврокомиссия потребовала сократить выдачу "золотых паспортов"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова призвала страны-члены ЕС ужесточить правила предоставления гражданства и вида на жительство в обмен на инвестиции или покупку недвижимости.

По словам Юровой, европейские власти обеспокоены развитием практики выдачи так называемых золотых паспортов и опасаются, что этой возможностью воспользуются люди, занимающиеся отмыванием денег.

"Мы не хотим "троянских коней" внутри Евросоюза", — приводит Spiegel Online слова чиновницы.

Среди европейских стран ЕК особо выделила Кипр, Грецию и Мальту, а среди обладателей "золотых паспортов" под подозрением оказались граждане России, бывших советских республик и Китая.

Из стран-членов Евросоюза гражданство в обмен на инвестиции можно получить в Австрии, Германии, Мальте, Кипре, Ирландии и странах Соединенного Королевства. При этом каждое государство решает вопрос о присвоении гражданства или выдаче вида на жительство самостоятельно.