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Напряженность между Саудовской Аравией и Канадой: история конфликта

(обновлено: 15:26 07.08.2018)
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© AFP 2018 / Saul LoebНочной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фотоНочной вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Саудовская Аравия объявила об отзыве посла в Канаде и замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Оттавой на фоне требований последней о немедленном освобождении арестованных саудовской стороной правозащитников, что вызвало напряженность в отношениях двух стран.

Королевская башня в столица Саудовской Аравии Эр-Рияде. Архивное фото
CC BY-SA 4.0 / B.alotaby /
Саудовская Аравия заморозит совместные с Канадой образовательные программы

Начало конфликта

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

Кроме этого, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях и неповиновении отцу, что в Саудовской Аравии считается преступлением. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение.

Реакция Эр-Рияда

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Чиновник перед совещанием. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МИД Канады потребовал объяснений из-за отзыва посла Саудовской Аравией
Позднее телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на распоряжения властей королевства сообщил, что Саудовская Аравия заявила о приостановке всех совместных образовательных программ с Канадой и переезде саудовских студентов, учащихся в канадских университетах, в другие страны. Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов,

Как заявил глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр, позиция Канады по задержаниям активистов в Саудовской Аравии "базируется на искаженной информации". "Вызывающая удивление позиция Канады построена на искаженной информации, задержание указанных лиц проводится в соответствии с нашей судебной системой, которая гарантирует соблюдение их прав", — написал министр в своем Twitter.

Он добавил, что Саудовская Аравия не вмешивается во внутренние дела других стран и не потерпит внешнего вмешательства в свои дела

Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ЛАГ поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой
В свою очередь посол королевства в Канаде Найеф ибн Бандар Аль Сауд заявил, что Канада вмешивается во внутренние дела его страны, нарушает ее законы и суверенитет, и назвал эти действия "непростительными".

Реакция Оттавы

Представитель главы канадского МИД Мари-Пьер Бариль в понедельник заявила о том, что в Оттаве обеспокоены сообщениями об отзыве посла Саудовской Аравии. По ее словам, "Канада всегда будет выступать за защиту прав человека, в том числе за защиту прав женщин и свободу выражения по всему миру".

В МИД Канады также сообщили, что ведомство обеспокоено сообщениями о том, что Саудовская Аравия отзывает своего посла в Оттаве, и просит Эр-Рияд разъяснить их.

Глава МИД Канады отметила, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

"Канада довольна своей позицией. Мы всегда будем выступать за защиту прав человека, за защиту прав женщин. Эта позиция не изменится", — сказала Фриланд во время пресс-конференции.

Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Саудовская Аравия объявила о заморозке торговых транзакций с Канадой
При этом она добавила, что посольство Канады в Эр-Рияде останется открытым, а консульские услуги предоставляются в прежнем режиме, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.

Поддержка Эр-Рияда

После сообщений об отзыве саудовского посла из Канады и замораживании всех новых торговых и инвестиционных транзакций с Оттавой некоторые страны Персидского залива выступили в поддержку действий Эр-Рияда.

Например, о поддержке Саудовской Аравии заявили Объединённые Арабские Эмираты. "Мы можем только поддержать Саудовскую Аравию в деле защиты суверенитета, законности, а также права на принятие необходимых мер в этой связи", — написал в своем микроблоге Twitter госминистр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш. По его словам, недопустимо, чтобы законы становились предметом торга. Кроме того, он подчеркнул, что иностранные государства не могут навязывать свой пример и свой опыт другим.

Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AP Photo / Hassan Ammar, File
Саудовская Аравия отозвала своего посла в Канаде‍
Как сообщило официальное бахрейнское информационное агентство BNA, Бахрейн также выразил свою поддержку и солидарность с действиями Саудовской Аравии. В сообщении также указывается, что в Манаме "поддерживают все предпринятые в этой связи соседним королевством меры".

Достаточные меры

По словам профессора кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирины Звягельской, Саудовская Аравия приняла достаточные меры в отношении Канады и не стоит ждать дальнейшей эскалации в отношениях Эр-Рияда и Оттавы.

"Я думаю, что это достаточные меры, очень жесткие меры, которые могут выглядеть даже слишком жесткими в ответ на то, что сделала Канада. Мне кажется, что дальнейшая эскалация вряд ли будет", — сказала она РИА Новости.

По мнению эксперта, Саудовская Аравия прибегла к подобным шагам, чтобы лишний раз подтвердить свою суверенность, свое право принимать решения и показать другим странам, чтобы не вмешивались в ее внутренние дела.

Вид города Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
Канада продолжит отстаивать права человека, несмотря на санкции Эр-Рияда
Звягельская также считает, что поддержка Эр-Рияда со стороны Бахрейна и ОАЭ показывает солидарность с королевством.

"Я думаю то, что они поддерживают Эр-Рияд, не обязательно влечет с их стороны какие-то санкционные действия в отношении Канады или ужесточение отношений (с Оттавой). Я думаю, что это некая солидарность, которую они проявили с тем, чтобы показать, что их также не будет устраивать политика тех стран, которые будут, как они считают, вмешиваться в их внутренние дела", — добавила она.

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Михаил Левин
Когда уже российский МИД научится отвечать подобным образом?
15:22
07.08.2018
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