ЛАГ поддержала Саудовскую Аравию в конфликте с Канадой

КАИР, 7 авг — РИА Новости. Лига арабских государств (ЛАГ) заявила о поддержке Саудовской Аравии в дипломатическом конфликте с Канадой, осудив иностранное вмешательство во внутренние дела независимых государств.

"Генеральный секретариат ЛАГ подтверждает поддержку позиции Саудовской Аравии, отвергающей вмешательство в свои внутренние дела", — говорится в заявлении панарабской организации.

При этом в ЛАГ отметили, что дипломатический кризис между Канадой и Саудовской Аравией стал отражением сложившейся в международных отношениях отрицательной практики, "когда некоторые государства слишком активно критикуют и дают указания другим государствам по вопросам, касающимся их внутренних дел".

Ранее посольство Канады в Эр-Рияде призвало саудовские власти "незамедлительно освободить" правозащитников, не запятнавших себя насилием. Саудовский МИД выразил сожаление по поводу такой "неприемлемой для двусторонних отношений" формулировки.

В четверг глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что "крайне встревожена" информацией о заключении под стражу в Саудовской Аравии правозащитницы Самар Бадави, сестры блогера Раифа Бадави, и призвала освободить обоих.

Создатель интернет-сайта "Либеральная сеть Саудовской Аравии" Раиф Бадави был арестован в 2012 году за критику представителей духовенства и религиозной полиции королевства. Он также обвинен в оскорблении ислама, киберпреступлениях. Бадави отбывает 10-летнее тюремное заключение. Его супруга и трое детей находятся в Канаде.

После заявлений канадских дипломатов МИД Саудовской Аравии отозвал своего посла в Оттаве, а также объявил персоной нон-грата посла Канады в Эр-Рияде, дав ему 24 часа, чтобы покинуть страну.

Кроме того, Саудовская Аравия объявила о замораживании всех новых торговых и инвестиционных контактов, приостановила совместные образовательные программы с Канадой и отправку саудовских студентов в эту страну.

Тем не менее, министр иностранных дел Канады заявила во вторник, что Оттава продолжит выступать за защиту прав человека, несмотря на высылку канадского посла из Саудовской Аравии.